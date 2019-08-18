Жителей Приволжского района приглашают на ярмарку вакансий

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). На следующей неделе, 21 августа, для жителей Приволжского района проведут мини-ярмарку вакансий, сообщение опубликовано на сайте Центра занятости населения РТ.

В ходе мероприятия посетители смогут встретиться с представителями кадровых служб предприятий Казани и получить бесплатную консультацию от специалистов центра касательно трудового законодательства и государственных услугах и гарантиях, предоставляемых ведомством.

Казанцы смогут посетить ярмарку 21 августа с 9.00 по 12.00 по адресу: улица Братьев Касимовых, дом № 22/7 (Центр занятости населения Приволжского района).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.