В фонде «Ярдэм» стартовали реабилитационные курсы для слепых и слабовидящих людей

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Сегодня в учебно-реабилитационном центре Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» стартовали учебно-лечебно реабилитационные курсы для слепых и слабовидящих людей, сообщает пресс-служба фонда.

«Курсы проходят в условиях софинансирования — с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и за счет собственных средств НИБФ „Ярдэм“», — говорится в сообщении.

Это уже пятые — заключительные курсы для инвалидов по зрению — слепых и слабовидящих — из пяти запланированных в рамках проекта «Видеть и слышать сердцем» при поддержке Фонда президентских грантов РФ.

Реабилитанты рассказывают, что приехали сюда изучить Коран, встать на намаз, научиться работать на компьютере, познакомиться религиозной литературой на шрифте Брайля. «Мы, люди с ограниченными возможностями, ищем пути, чтобы избавиться от них», — отмечают участники курсов.

Проект по реабилитации слепых и слабовидящих людей «Видеть и слышать сердцем» официально стартовал 11 июня 2018 года и продолжится до сентября 2019 года. В течение данного периода планируется обучить пять групп общей численностью 225 человек.

Проект «Видеть и слышать сердцем» предполагает обучение чтению по системе Луи Брайля; обучение компьютерной грамотности с помощью специальной программы «Jaws»; психологическую реабилитацию; медицинскую помощь; культурную программу и экскурсии; спортивные мероприятия; занятия по ориентированию на местности; обучение домоводству; оказание юридической помощи; постреабилитационное сопровождение, содействие в трудоустройстве незрячих.

При желании обучающиеся могут освоить чтение арабской графики, обучиться основам Ислама. В результате обучения компьютерной грамотности незрячие получают эффективный инструмент свободного самостоятельного доступа к общественным информационным ресурсам.

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