Татар-информ

17 августа 2019, 23:01

Спорт

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов: Без силовых приемов современный хоккей некрасивый

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Спорт

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов: Без силовых приемов современный хоккей некрасивый

Фото: архив

Лукоянов рассказал о причинах большого количества силовых приемов в матче.

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал победу в сегодняшнем контрольном матче над «Нефтехимиком» (1:2), отметив, что предсезонная игра не может быть простой.

«Почему она [игра] должна быть простая? Там тоже люди готовятся к сезону. Конечно, было мало голов, для этого нужно проще играть. Это летний хоккей такой, не все получается. Думаю, от игры к игре будет приходить то состояние, которое от нас ждут», — сказал Лукоянов.

Нападающий «Ак Барса» также прокомментировал три силовых приема, которые он провел за одну смену: «В принципе, это моя работа, от меня ждут агрессивной игры. Уже сезон не за горами, поэтому уже сейчас требуют и стыки, и борьбу, без этого современный хоккей некрасивый».

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