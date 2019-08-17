Артур Шипилов

17 августа 2019, 19:03

Спорт

Наставник «Нефтехимика»: Сегодня в матче против «Ак Барса» мы выставили самый боевой состав

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Спорт

Наставник «Нефтехимика»: Сегодня в матче против «Ак Барса» мы выставили самый боевой состав

Фото: Артур Шипилов

Вячеслав Буцаев поделился мнением о просматриваемых клубом хоккеистах.

(Нижнекамск, 17 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал домашнее поражение «Ак Барсу» со счетом 1:2.

«Хороший соперник, интересная игра. На таких матчах просматривается, где и над чем нужно работать. Сегодня ребята — молодцы, они проявили волю и характер. К сожалению, проиграли. Любое поражение психологически неприятно. Но мы все понимаем и стараемся смотреть на это, как на обучение. Смотрим на ошибки, говорим о функциях игроков на площадке. Сегодня был самый боевой состав из всех игр, которые мы провели. В прошлых матчах давали больше молодым времени», — сообщил наставник «Нефтехимика». 

Также он поделился мнением по поводу игроков на просмотре клуба: «По отношению к делу и тренировкам Атюшов, Рыбаков и Казионов устраивают нас полностью, претензий к ним нет. Не хотелось бы говорить об их потенциальной пользе команде, пока решения нет, но их отношение к работе устраивает».

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