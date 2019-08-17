Джастин Азеведо: К грядущему сезону «Ак Барс» готов на 80%

(Нижнекамск, 17 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо прокомментировал свою результативность в предсезонных турнирах и победный гол в сегодняшней игре против «Нефтехимика».

«Сегодня я закрыл глаза, ударил как можно сильнее и попал. Вообще, не помню, чтобы так много забивал в предсезонке. Не знаю, с чем это связано. Может новая система игры, может новые партнеры. Но ощущения отличные», — сообщил Азеведо.

Также хоккеист рассказал о состоянии команды перед новым сезоном: «Мы готовы на 80 процентов. Осталось подчистить мелочи — надежнее обороняться в меньшинстве, кое-что еще. И не пропускать в последние минуты матча».

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