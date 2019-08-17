Нападающий «Ак Барса»: Не делайте выводов от игры по предсезонным матчам, в сезоне все изменится

(Нижнекамск, 17 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Михаил Фисенко поделился эмоциями от первой забитой шайбы за казанский клуб. Хоккеист поразил ворота нижнекамского «Нефтехимика» в традиционном контрольном матче, встреча завершилась победой со счетом 1:2.

«Здорово перехватили шайбу в средней зоне. Контратака, выход два в одного и замечательная передача Кирилла Петрова. Но не стоит делать выводов от нашей игры только по предсезонным матчам, в сезоне все может измениться», — рассказал хоккеист.

Фисенко также поделился мыслями о том, почему в прошлой игре казанцы победили со счетом 5:1, а сейчас лишь 1:2: «Ни одна игра не похожа на другую, соперник перестроился, играл дома. Поэтому, думаю, они были быстрее, чем тогда, у них было больше желания».

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