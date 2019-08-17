Квартальнов: Первый матч «Ак Барса» на «Кубке Латвийских железных дорог» пропустит пять хоккеистов

(Нижнекамск, 17 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в контрольном матче над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 1:2.

«Победа всегда приятна, но жаль, что уже вторую игру пропускаем на последних секундах. Эти вещи нужно доводить до конца, играть солиднее. Игра была тяжеловата, но в сезоне их будет много, нужно быть готовыми. Мы продолжали работать, но только вчера перешли к игровым упражнениям, возможно, стоило начать раньше», — рассказал специалист.

Также он пролил свет на состав в грядущем Кубке Латвийских железных дорог: «Сейчас я уже знаю, кто не сыграет в следующей игре, это будет целая пятерка. Поедем не в пять линий, но ничего страшного, в сезоне состав также будет подвержен ротации».

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