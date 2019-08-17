Татар-информ

17 августа 2019, 19:40

Спорт

Казанский волейбольный «Зенит» в полном составе соберется через полтора месяца

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Спорт

Казанский волейбольный «Зенит» в полном составе соберется через полтора месяца

Официальный сезон для «Зенита» начнется 17 сентября домашними матчами предварительного этапа Кубка России.

(Казань, 17 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Вслед за баскетболистами казанского УНИКСа вышли из опуска и волейболисты «Зенита-Казани». Команда первый месяц предсезонной подготовки традиционно проводит в Казани.

На первом этапе предсезонной подготовки волейболисты тренируются на песке, в бассейне, в игровом и тренажерном зале, сообщает клубная пресс-служба.

Но в полном составе «Зенит» соберется не раньше конца сентября — начала октября. Сразу семь игроков команды будут задействованы в разных сборных. Получили законный отдых после достойной игры в сборной Денис Земченок и Андрей Сурмачевский. Готовятся к чемпионату Европы в своих национальных командах француз Эрвин Нгапет, болгарин Цветан Соколов, россияне Артем Вольвич, Александр Бутько и Максим Михайлов.

28 августа команда отправится в Минск, где примет участие в предсезонном турнире памяти Чайлытко, где соперниками «Зенита» будут «Газпром-Югра» (из Сургута), серебряный призер чемпионата Беларуси-2019 «Строитель», а также представитель высшей лиги А чемпионата России — МГТУ.

С 4 по 8 сентября казанский клуб сыграет на Мемориале Платонова в Санкт-Петербурге. В представительном турнире примут участие сразу семь клубов суперлиги. Помимо «Зенита-Казани» это «Белогорье», «Газпром-Югра», «Динамо-ЛО», «Зенит» СПб, «Урал» и «Югра-Самотлор». Единственный зарубежный участник турнира — финский «Искуу».

Официальный сезон для «Зенита» начнется 17 сентября домашними матчами предварительного этапа Кубка России. Команда Владимира Алекно примет «Динамо-ЛО», «Енисей», «Грозный», «Трансгаз-Ставрополь» и «Владимир». И только в конце октября, точного календаря еще нет, казанцы стартуют в чемпионате российской суперлиги.

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