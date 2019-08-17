Роспотребнадзор по РТ проведет День открытых дверей для предпринимателей 21 августа

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). 21 августа с 14.00 до 16.00 Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан проведет в республике Единый день «открытых дверей» для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Единые дни „открытых дверей“ для предпринимателей проходят в Управлении ежемесячно каждую третью среду месяца, а также ежеквартально в третий четверг третьего месяца квартала», — говорится в сообщении.

Казанских предпринимателей ждут по адресу: г. Казань, ул. Большая Красная, д. 30, а предпринимателей-татарстанцев во всех территориальных отделах Управления, которые указаны на сайтах: www.16.rospotrebnadzor.ru и www.rpn.tatarstan.ru.

Предварительная запись не требуется.

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