Татар-информ

17 августа 2019, 16:35

Экономика и финансы

Мутко призвал сделать обязательным при строительстве Стандарт комплексного развития территорий

Экономика и финансы

Мутко призвал сделать обязательным при строительстве Стандарт комплексного развития территорий

Стандарт включает требования к жилому фонду, структуре жилого дома, соотношению жилых и нежилых помещений, высоте потолков и т. д.

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Вопрос применения стандарта комплексного развития территорий обсудили в Казани на совещании по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в пятницу, 16 августа. Совещание прошло под председательством вице-премьера Виталия Мутко в рамках рабочей поездки в регион. В мероприятии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, представители федеральных и региональных ведомств.

Вице-премьер напомнил, что стандарт представляет собой документ, разработанный Минстроем России, ДОМ.РФ и КБ Стрелка. Стандарт включает в себя требования к жилому фонду, структуре жилого дома, соотношению жилых и нежилых помещений, высоте потолков, применению современных технологий. В стандарте четко регламентируются и вопросы благоустройства территорий: парковочные места, наличие сегментированных зон для отдыха жителей. 

«Сегодня во время посещения одного из микрорайонов, где принципы застройщика близки к стандарту, мы обсудили следующее. Когда государство стимулирует жилье через соответствующие программы, когда мы инвестируем в микрорайон для строительства социальной инфраструктуры, школы, детского садика, дороги или инженерных сетей, одним из условий нужно фиксировать, чтобы застройщик, который получает определенную выгоду, пользовался стандартом в целях увеличения спроса на жилье», — заявил Виталий Мутко.

«Мы можем сделать это обязательным, можем это сделать пока рекомендательным, но через стимулирование, через переходный период. Затем необходимо делать стандарт обязательным. Мы не можем больше строить жилье не в среде. Использовать несовременные технологии. Люди не будут это покупать, и мы получим жилье, которое не будет продаваться», — добавил вице-премьер.

Также на совещании Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко затронул тему вовлечения в оборот федеральных земельных участков. «С 2012 года через ДОМ.РФ Татарстану передано 20 земельных участков общей площадью более 900 га. Хотелось бы отметить, что ДОМ.РФ не просто передал земельные участки, но и сопровождал их до окончания реализации проекта», — отметил он. 

Участники совещания обсудили вопрос перехода строительной отрасли на новую систему финансирования и вопрос продолжения тенденции снижения ипотечных ставок. 

«Мы видим, как разные банки реализовывают переход. Активнее всех работает в этом направлении Сбербанк, на втором месте — ВТБ и затем наш Банк ДОМ.РФ. Банк России провел колоссальную работу, приняты все необходимые меры и сегодня в том числе коммерческие банки с такой работой справляются. Ставки и условия у всех примерно одинаковые», — рассказал на совещании гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник, добавив, что среди застройщиков наблюдается активность по подготовке заявок.

Гендиректор ДОМ.РФ рассказал и о работе компании по развитию арендного жилья в России. «Мы только начинаем создание этого цивилизованного рынка. Всего в стране „из рук в руки“ сдается порядка 300 млн кв. метров жилья. 7 миллионов семей снимают жилье „серым“ способом. По такой схеме арендодатель и арендатор абсолютно не защищены. ДОМ.РФ продолжает запуск проектов в сфере развития цивилизованного рынка аренды для создания качественного предложения», — подчеркнул Александр Плутник. 

Кроме того, в рамках поездки состоялась встреча с представителями обманутых дольщиков компании «Фон», которая не достроила дома в ЖК «МЧС». В ходе беседы дольщикам сообщили, что в республике ведётся системная работа по решению вопросов пострадавших граждан.

Ранее была принята дорожная карта по достройке проблемных объектов. Виталий Мутко поручил Фонду защиты прав дольщиков подключиться к решению проблемы совместно с регионом.

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