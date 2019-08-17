«Нефтехимик» пригласил на трибуны посадивших в кукурузное поле пилотов самолета Москва — Симферополь

(Нижнекамск, 17 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» пригласил на свои трибуны посадивших в кукурузное поле пилотов самолета Москва — Симферополь — Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.

«Команда „Нефтехимик“ восхищена героическим поступком пилотов и всегда готова принять их в своем городе, а на трибунах „Нефтехим Арены“ для них всегда найдутся лучшие места», — объявили в перерыве товарищеского предсезонного матча, в котором сражались местный «Нефтехимик» и казанский «Ак Барс».

Экипаж в лице командира Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина был вынужден совершить аварийную посадку в Раменском районе Московской области на кукурузном поле у деревни Рыбаки между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома.

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