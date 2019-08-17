Первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин провел встречу с обманутыми дольщиками

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Сегодня первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин провел встречу с представителями инициативных групп обманутых дольщиков жилищных комплексов «МЧС», «Золотая середина», «Мелодия» и «Новые горизонты», сообщает пресс-служба Президента РТ.

Во встрече приняли участие заместитель гендиректора Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Алексей Ниденс, замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев, первый заместитель руководителя исполкома г. Казань Азат Нигматзянов и другие.

«В ходе беседы с представителями инициативных групп Рустам Нигматуллин подробно обсудил текущую ситуацию по каждому дому», — сообщает пресс-служба.

На встрече было отмечено, что благодаря принимаемым мерам в прошлом году было введено в эксплуатацию 6 жилых домов. Свои права восстановили 583 дольщика. В настоящее время в Татарстане проблемными остаются 23 объекта, в которых приобрели квартиры более 4 тыс. человек. В этом году строительные работы ведутся уже в 12 жилых объектах, еще в 2 планируется начать в ближайшее время. Один дом по улице Четаева сдан в апреле этого года (127 дольщиков).

Алексей Ниденс рассказал пострадавшим гражданам о процедуре включения недостроенных домов в Единый реестр проблемных объектов.

По его словам, после запуска конкурсного производства Фонд защиты дольщиков в течение полугода примет решение о достройке объекта или о выплате компенсаций для дольщиков с учетом рыночной стоимости жилья.

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