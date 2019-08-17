Татар-информ

17 августа 2019, 15:28

Общество

В России хотят разрешить самозанятым работать таксистами

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Общество

В России хотят разрешить самозанятым работать таксистами

Антон Силуанов отметил, что сейчас самозанятые должны наниматься в штат к индивидуальным предпринимателям или же юрлицам.

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). В Правительстве России рассмотрят возможность разрешить самозанятым гражданам работать таксистами, сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова. 

Идея была озвучена на расширенном совещании по реализации нацпроектов в Кургане. Антон Силуанов отметил, что сейчас самозанятые должны наниматься в штат к индивидуальным предпринимателям или же юрлицам. 

Также он подчеркнул, что для работы в такси нужно соблюдать требования к безопасности по контролю за состоянием здоровья. 

«Поскольку эта деятельность связана еще и с безопасностью пассажиров, которых перевозят, здесь обязательно соблюдение определенных стандартов и условий такой деятельности. Давайте мы с Минтрансом эту тему проработаем», — отметил министр.

Налоговый режим для самозанятых начал действовать с января 2019 года в четырех пилотных регионах — Татарстане, Москве, а также в Московской и Калужской областях.

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