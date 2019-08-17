В Казани пройдет этап Кубка мира по художественной гимнастике

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). С 30 августа по 1 сентября в столице РТ пройдет этап World Challenge Cup-2019 по художественной гимнастике, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Для участия в турнире в Казань съедутся 150 сильнейших спортсменов из 34 стран. В программу соревнований входят состязания в индивидуальных и групповых дисциплинах.

Россию представят заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка мира Арина Аверина и восьмикратная чемпионка мира Дина Аверина.

В заключительный день турнира в Центре гимнастики состоится гала-шоу с участием звезд соревнований и лучших воспитанниц казанских школ художественной гимнастики.

Участие в казанском этапе кубка вызова имеет дополнительное значение в связи с тем, что через две недели в Баку стартует чемпионат мира, на котором будут разыграны квоты на ОИ-2020 в Токио.

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