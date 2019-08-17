Жертвой пожара в частном доме в селе Столбище под Казанью стал 36-летний мужчина

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Жертвой пожара в частном бревенчатом доме в селе Столбище под Казанью стал 36-летний хозяин дома, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня около полудня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в селе Столбище в Лаишевском районе РТ на улице Кооперативная горит частный бревенчатый дом», – уточнили в МЧС РТ.

Огонь охватил дом и надворные строения на площади около 150 кв. метров. На месте работают пожарные по первой повышенной категории сложности.

В 13.33 пожар был локализован, а в 13.55 полностью потушен. На данный момент известно, что в пожаре погиб 36-летний мужчина (предположительно хозяин дома).

Обстоятельства трагедии устанавливаются.



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