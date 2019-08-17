(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео, как в Казани автоледи на иномарке едва не задавила дорожных рабочих. Видеозапись появилась на страницах в соцсетях.

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня утром у ЖК «Весна», где из-за дорожных работ была перекрыта одна из полос движения. Как сообщают очевидцы, девушка за рулем малолитражки «КИА» подъехала к рабочим и начала возмущаться, после чего стала кидать в них яйцами, а после и вовсе наехала на одного из них.

Что послужило причиной гнева автоледи, пока неизвестно.





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