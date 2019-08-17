Оксана Романова

17 августа 2019, 14:22

Общество

Отличникам «Тотального диктанта» в Казани вручили сборники тестовых текстов «От Быкова до Яхиной»

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Общество

Отличникам «Тотального диктанта» в Казани вручили сборники тестовых текстов «От Быкова до Яхиной»

Фото: Рамиль Гали

Из 6 тысяч участников акции в Татарстане поощрили 41 человека.

(Казань, 17 августа, «Татар-информ). Сегодня в Центре русской культуры имени Пушкина (бывший ДК Менжинского) состоялось награждение отличников акции «Тотальный диктант», проверявших свои знания в столице РТ.

Всего в этом году, как уточнил корреспонденту ИА «Татар-информ» сокоординатор-волонтер отделения «Тотальный диктант Казань» Вячеслав Шаталов, в республике 432 человека написали текст на «отлично». Сорок один отличник, из числа проверявших свои знания в столице региона, были поощрены сегодня организаторами книгой «Хрестоматия Тотального диктанта от Быкова до Яхиной». Это сборник текстов, которые в разные годы писали под диктовку участники акции.

«Но это только отличники Казани и только те, кто зарегистрировал свой "отличный" сертификат и сегодня смог прийти на церемонию. Общее количество отличников по Казани мы не раскрываем», — уточнил Шаталов.

Он также отметил, что первоначальный принцип анонимности написанных работ по желанию участников, которым они нередко пользуются, в дальнейшем затрудняет организаторам процесс идентификации и извещения отличников для награждения.

Свой, к слову, уже второй сертификат отличника «Тотального диктанта» в этом году получила и помощник Президента РТ Олеся Балтусова. О сотруднике Аппарата Президента РТ в списке отличников организаторы награждения к своему удивлению узнали только во время церемонии.

«Мне очень приятно участвовать в этой акции. Я думаю, все мы, кто писал диктант, любим писать и получаем от этого огромное удовольствие. Я только два раза дошла и становилась участником акции, но надеюсь, что больше не пропущу её. Готовлю к участию в ней и своих детей. Для каждого из нас, тех, кто сегодня здесь, это было такое приятное переживание, испытание. Я люблю русский язык, писать от руки — удовольствие. И приятно писать красивые, сложные тексты. Для меня счастье, что такая акция есть в нашей стране», — сказала Олеся Балтусова, обращаясь к присутствующим в зале.

Помощник Президента РТ сообщила, что инициирует проведение подобных диктантов не только в рамках ежегодной общероссийской акции, но и чаще — на базе музеев, выставочных залов Казани. С этим предложением она уже обратилась к их руководителям.

Новиков Михаил участником диктанта в этом году стал уже в шестой раз. На «отлично» написать текст за это время ему удалось дважды. Один из них Михаил писал в российском посольстве города Гуанчжоу, будучи в рабочей командировке.

«Моя бабушка была учителем русского языка и литературы, она учила меня языку. В 2012 году, когда я впервые писал "Тотальный диктант" и получил тогда четверку, она была ещё жива. Я помню, как она заставила меня потом скачать текст с сайта, мы вместе разбирали его, и ей очень нравилось, как все подробно объясняется там. Теперь, наверное, в память о бабушке я продолжаю участвовать в акции», — рассказал Михаил другим отличникам свою историю приобщения к «Тотальному диктанту».

Пенсионерка и методист одного из вузов Казани Нина Казинкевич, закончившая факультет физики, тоже принимает участие в акции не первый год, но отличницей стала только в этом. Первой же оценкой, признаётся она, была двойка. Сейчас сертификат участникам присылают по электронной почте, а тогда выдавали именные на бумажном носителе: честная первая двойка тем не менее почётно хранится у нее дома. Сертификат этого года она распечатала сама и с гордостью демонстрирует близким и родственникам.

«Все одобряют — и на работе коллеги, и домашние, но почему-то никто не поддерживает. А мне очень хочется проверить свою грамотность и доказать себе, что я могу писать правильно. С Нового года я начинаю штудировать правила, скачиваю на планшет, телефон и в транспорте читаю. Потом дома перед сном и перед экзаменом, конечно. Кстати, когда я поступала в своё время в университет на факультет физики, то написала диктант на "пять". Я очень удивляюсь, что здесь в основном молодежь, я тут самая возрастная», — рассказала она предысторию своей отличной оценки корреспонденту ИА «Татар-информ».

К слову, для двоечников (20 и более ошибок) с 2020 года, как сообщил на награждении отличников второй координатор казанского отделения «Тотальный диктант» Нияз Шарафиев, центральный оргкомитет акции вводит специальную метку: такие работы будут маркироваться словом «проверено». Она же будет ставиться на диктанты, которые писали дети.

Ещё одно новшество, принятое недавно на стратегической сессии оргкомитета акции, — перенос традиционной зимней конференции с родины «Тотального диктанта» Новосибирска в Москву. Решение связано с удобством сбора представителей-волонтеров, приезжающих для участия из разных регионов.

«В этом году в Татарстане в акции приняли участие 6 тысяч человек. А начинали мы с 1,5 тысяч. В 2020 году планируем собрать ещё больше участников. Текст следующего "Тотального диктанта" уже написан и проанализирован экспертами. Но пока все остаётся в секрете», — резюмировал Нияз Шарафиев.

Награждение прошло скромно, хоть и поименно. К слову, в число отличников также вошла корреспондент ИА «Татар-информ» Оксана Романова. .

Акция «Тотальный диктант» зародилась в Новосибирске ещё в 2004 году. Год от года она становится все популярнее и сейчас проводится не только в России, но и в нескольких иностранных государствах. Зачитывают текст современных писателей известные личности — актёры, ведущие, журналисты, шоумены и т. д.

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