(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Рано утром в Казани иномарка на большой скорости снесла забор и перевернулась на крышу. Видеозапись с места аварии разметили пользователи на страницах в соцсетях.

«Авария произошла сегодня рано утром на перекрестке улиц Декабристов и Чистопольская. Мужчина за рулем "Мицубиси" на большой скорости не справился с управлением, автомобиль снес несколько секций забора, после чего перевернулся на крышу», – рассказали свидетели ДТП.

Как рассказали агентству очевидцы, в результате аварии травмы получил пассажир иномарки. Пострадавшего доставили в больницу.





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