Татар-информ

17 августа 2019, 12:55

Происшествия

В Альметьевске росгвардейцы поймали грабителя, который с другом вынес продукты из магазина

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Происшествия

В Альметьевске росгвардейцы поймали грабителя, который с другом вынес продукты из магазина

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). В Альметьевске росгвардейцы по горячим следам поймали грабителя, который вместе с другом вынес продукты из магазина, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Накануне в 18.15 на пульт дежурного в отделе вневедомственной охраны Росгвардии по Альметьевску поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в торговом заведении по улице Ленина. К месту происшествия оперативно прибыл экипаж группы задержания», – уточнили в пресс-службе правления.

Сотрудники магазина рассказали, что несколько минут назад заметили, как двое мужчин попытались выйти из магазина с полными пакетами продуктов. Сотрудник охраны и продавец попытались их остановить, но злоумышленники их оттолкнули и выбежали из магазина, по пути потеряв часть украденного.

Росгвардейцы уточнили приметы подозреваемых и принялись их искать. Вскоре на остановке общественного транспорта был задержан один из грабителей. Мужчину доставили в отделение полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
 

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