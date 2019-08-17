На трассе Болгар – Казань «Ауди» из Ленинградской области на огромной скорости вылетела в кювет

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). На трассе Болгар – Казань легковушка «Ауди» из Ленинградской области на огромной скорости вылетела в кювет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы ДТП.

«Авария произошла накануне около половины седьмого вечера у села Екатериновка. "Ауди" на большой скорости вылетела с дороги в кювет, где буквально вспахала землю», – рассказали свидетели аварии.

По предварительным данным, в результате происшествия различные травмы получили женщина и мужчина. Пострадавших на каретах скорой помощи доставили в больницу.





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