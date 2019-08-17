Участник WorldSkills из РТ в компетенции «Графический дизайн»: Я готов выиграть

(Казань, 17 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В мировом чемпионате рабочих профессий Worldskills в компетенции «Графический дизайн» примет участие студент Набережночелнинского педагогического колледжа Ярослав Великанов. В интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» участник поделился, что настроен стать победителем чемпионата.

Как вы готовитесь к мировому чемпионату?

— Конкретно в моей компетенции «Графический дизайн» задания секретные. Готовимся мы по проект-заданию, если оно есть, но зачастую его у нас нет, а также по заданиям, сформированным на зарубежных тренировках и на локальных в Москве и Казани. Наши эксперты каждый раз их модернизируют и изменяют. Часто мы сталкиваемся с непредвиденными обстоятельствами, экстренными ситуациями, в которых мы можем оказаться. Все это мы проделываем, чтобы быть готовым ко всему. Основные тренировки у нас проходили в Москве. В Казани мы тренируемся в техникуме информационных технологий МЦК-КТИТС.

С какими трудностями сталкиваетесь?

— Сейчас мы стараемся выполнять задания, которые запланированы на 6 часов, делать за 4-5 часов, то есть мы стараемся себя ограничить во временных рамках, чтобы биологически настроить на то, чтобы сделать все быстрее и больше времени оставалось на проверку в конце.

Расскажите про экспертов, которые вас тренируют перед Worldskills.

— Наша экспертная команда сформирована со всей России — из Казани, Москвы, Калининграда, Уфа. Все они профессионалы из индустрии графического дизайна.

Кого считаете самым сильным соперником?

— В общей сложности в моей компетенции 48 участников, но основная борьба пройдет между 10, потому что остальные либо новички, либо не так долго принимают участие в чемпионате. Моими основными соперниками будут Австрия, Германия, Франция, Бразилия, Австралия, Корея и Китай.

Есть ли у вас талисман или особая примета, которой вы следуете?

— Наш эксперт купила несколько одинаковых талисманов в виде глаза совы и раздала всем участникам команды. Мы все носим их с собой, они нас объединяют.

С какими чувствами идете на чемпионат?

— Я готов выиграть, буду стараться. У меня были уже успешные выступления на разных чемпионатах, и я надеюсь, все успехи предыдущих состязаний повторятся у меня на Worldskills.

Спасибо за интервью и удачи на мировом турнире!



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