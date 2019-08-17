Ночью в Зеленодольске сгорела легковушка, второй авто пожарным удалось спасти

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Ночью в Зеленодольске сгорела легковушка «Лада», второй авто пожарным удалось спасти. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 3.18 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о горении автомобилей во дворе дома № 56 по улице Карла Маркса», – уточнили в МЧС РТ.

Через три минуты у места ЧП был дежурный караул ПСЧ № 53. Пожарные на месте установили, что огнем объята легковушка «Лада» 14-й модели, а так же огонь стал перекидываться на припаркованный рядом «Опель». Внутри иномарки за рулем был мужчина, который пытался отогнать машину.

Буквально пара минут потребовалась огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара огонь уничтожил салон отечественной легковушки на площади 2 кв. метра, а также оплавил переднюю правую дверь и зеркало заднего вида у иномарки.





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