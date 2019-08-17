Представители казанских предприятий встретятся с горожанами на мини-ярмарке вакансий

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). 21 августа для жителей Ново-Савиновского района проведут мини-ярмарку вакансий, сообщение опубликовано на сайте Центра занятости населения РТ.

Посетители смогут встретиться с представителями кадровых служб предприятий Казани и узнать о свободных рабочих местах и вакансиях в организациях, получить бесплатную консультацию от специалистов центра касательно трудового законодательства и государственных услугах и гарантиях, предоставляемых службой занятости.

Любой желающий сможет посетить ярмарку 21 августа с 10.00 по 12.00 по адресу: проспект Ибрагимова, дом № 41.

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