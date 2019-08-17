От Салавата Фатхутдинова требуют вернуть орден Совета муфтиев из-за шутки о мулле

(Казань, 17 августа, «Татар-информ», Рамис Латыйпов). Генеральный директор Благотворительного фонда мусульман России Рустам Хабибуллин обратился к председателю Совета муфтиев России, муфтию Равилю Гайнутдину с просьбой оказать воздействие на популярного артиста татарской эстрады Салавата Фатхутдинова. Хабибуллин ставит под сомнение правомерность вручения Салавату награды в области ислама. Об этом стало известно корреспонденту ИА «Татар-информ».

«В своем интервью он говорит, что верит в Аллаха, но не верит мусульманскому духовенству. Если не верит религиозным деятелям, пусть вернет орден, врученный ему Советом муфтиев. Его ведь вручали именно исламские религиозные деятели. Считаю, что Салават сейчас не достоин ордена», — сказал Рустам Хабибуллин.

Салават Фатхутдинов в ходе своего концерта рассказал анекдот о мулле, готовом согрешить с женщиной. Мусульманское сообщество обвинило певца в неуважении к представителям духовенства. В дальнейшем шутка была исключена из программы концерта. В своем письме Рустам Хабибуллин упоминает эту ситуацию: «Это издевательство обострилось из-за того, что концерт совпал с праздником Курбан-байрам... и было воспринято как желание напрямую оскорбить верующих», — пишет он.

После скандала, связанного с анекдотом на концерте, Салават Фатхутдинов прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА «Татар-информ». «Кто выступает против — они просто не понимают юмора, я же в этом не виноват. Это просто шутка. Я не верю этому духовенству, я верю лишь в одного Всевышнего Аллаха. Всю жизнь жил с Аллахом. А что касается шуток, о муллах шутят — и немало! Что в этом такого?» — сказал певец.

В 2003 году председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин вручил Салавату Фатхутдинову Орден «Аль-Фахр» II степени. В письме Рустама Хабибуллина говорится: «Поведение певца заставляет сомневаться, что он достоин этой высокой награды российского ислама».

«Может он в 2003 году был религиозным, в то время верил духовенству. Но сейчас он перед всем народом заявил, что не верит религиозным деятелям. Значит, этого ордена Салават Фатхутдинов сейчас уже не достоин. Пусть вернет», — подчеркнул Рустам Хабибуллин.

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