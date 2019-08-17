(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Капремонт многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 80% от плана. Всего в рамках программы в 2019 году планируется отремонтировать 942 многоквартирных дома в 42 районах республики. Об этом сообщил первый заместитель главы Минстроя РТ Алексей Фролов, передает пресс-служба Правительства РТ.

В рамках нацпроекта «Демография» в 2018-19 годах планируется построить 29 детсадов на 6010 мест, включая 3090 ясельных. По данным на 16 августа, работы завершены на 8 объектах, на 21 работы продолжаются.

По состоянию на 15 августа, отремонтированы 6 общеобразовательных организаций, ведутся работы на 23 объектах. Также капремонт продолжается в 9 школах-интернатах и 91 дошкольном учреждении.

Восстановительные работы завершены в одном ресурсном центре, 3 детских лагерях, 14 подростковых клубах, 3 молодежных центрах, 14 объектах культурного назначения, 22 зданиях исполкомов поселений муниципальных образований и в 7 учреждениях соцобслуживания.

Строительство продолжается в 17 сельских клубах, 7 зданиях исполкомов и 22 блочно-модульных пунктах комплексного обслуживания населения.

По программе оказания первичной медико-санитарной помощи населению строятся 40 ФАПов (работы завершены на пяти объектах), 7 врачебных амбулаторий (два объекта готовы к эксплуатации).

Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

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