Татар-информ

17 августа 2019, 10:54

Сельское хозяйство

В Татарстане убрано более четверти площадей зерновых и зернобобовых культур

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Сельское хозяйство

В Татарстане убрано более четверти площадей зерновых и зернобобовых культур

Фото: Рамиль Гали/архив

В шести районах республики средняя урожайность зерновых превышает 40 ц/га.

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). В республике зерновые и зернобобовые культуры убраны с четверти площади их посевов. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов сегодня на совещании в Доме Правительства республики, докладывая о ходе уборочной кампании-2019.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Глава Минсельхозпрода РТ отметил, что «к вчерашнему утру в закрома поступил первый миллион тонн зерна».

«Всего на сегодня обмолочено 377 тыс. га или 26% [уборочных площадей зерновых и зернобобовых культур], средняя урожайность 31,8 ц/га с плюсом 4,3 ц/га к 2018 году», – уточнил Марат Ахметов.

Согласно информации профильного министерства, неустойчивые погодные условия текущей недели не позволили сельхозформированиям выйти на запланированную производительность по обмолоту, однако многие хозяйства максимально использовали любую возможность, чтобы продолжить уборку хлебов, несмотря на высокую влажность зерна.

Марат Ахметов сообщил, что в шести районах средняя урожайность зерновых превышает 40 ц/га. Так, в Заинском районе этот показатель составляет 47 ц/га, Мензелинском, Мамадышском, Тукаевском – свыше 42 ц/га, Сармановском, Тетюшском – по 40 ц/га.

Озимые зерновые, ячмень повсеместно созрели – это свыше 500 тыс. га посевов. И хотя комбайны, несмотря на высокую влажность зерна, работают, часть урожая уже потеряна из-за обильных дождей, сильного ветра и осыпания зерна, заметил министр. Но, по его словам, «эти потери меньше у тех, кто уже успел убрать значительные свои площади».

Согласно данным Минсельхозпрода РТ, на 17 августа в Алькеевском районе зерновые обмолочены с 47,6% уборочных площадей, Нурлатском – с 43%, Заинском – с 42,9%, Аксубаевском – с 37%, Кайбицком – с 36,3%, Апастовском и Зеленодольском – с 36%.

Как сообщил Марат Ахметов, за два дня (среда и четверг) свыше 9% площадей зерновых обмолотили Рыбно-Слободский, Апастовский, Кукморский, Аксубаевский районы. Также высокие темпы обеспечили Алькеевский, Ютазинский, Атнинский районы.

В то же время за эти два дня в Агрызском районе обмолочен лишь 1% площадей зерновых, Муслюмовском – 3%, Актанышском и Бавлинском – 4%. Также требуется ускорить темп уборки аграриям Лаишевского, Тукаевского, Мензелинского, Елабужского, Чистопольского районов, считают в Минсельхозпроде РТ.

Министр призвал глав муниципальных районов и руководителей сельхозформирований «воспользоваться любыми методами для повышения темпов уборки, при этом не в ущерб качеству».

Также Марат Ахметов подчеркнул важность качественного проведения осеннего посева, заметив, что «и влаги достаточно, и разделка почвы идеальная, надо этим воспользоваться». Как сообщил министр, в этом году в республике озимые культуры планируется посеять на площади около 550 тыс. га.

Как ранее сообщило ИА «Татар-информ», аграрии Татарстана собрали первый миллион тонн зерна урожая 2019 года.

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