Президент Татарстана и губернатор Ненецкого АО подписали соглашение о сотрудничестве

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов и губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский подписали соглашение о сотрудничестве в экономической, социальной, культурной и иных сферах, сообщает пресс-служба главы республики.

Делегация Татарстана прибыла в Нарьян-Мар накануне. Сразу по прибытии Рустам Минниханов ознакомился с этнографической экспозицией НАО, организованной в Доме культуры «Арктика». На выставке были представлены предметы традиционного быта народов округа: одежда, музыкальные инструменты, национальные блюда, сувениры.

Губернатор НАО Александр Цыбульский приветствовал татарстанскую делегацию на ненецкой земле. Он отметил, что сотрудничество двух регионов осуществляется в нескольких направлениях, основным из которых является взаимодействие в области нефтедобычи и геолого-разведывательной деятельности.

Цыбульский подчеркнул, что ПАО «Татнефть» является давним партнером Ненецкого автономного округа и второй по числу лицензий по общему объему добычи на территории округе компанией.

Президент РТ отметил, что необходимо увеличить объем товарооборота между двумя регионами и в рамках контактов изучить, что можно поставлять.

«Наш товарооборот — незначительный, и в рамках наших контактов надо изучить, что можно сюда поставлять, это может быть техника, оборудование. Есть возможность изучить опыт работы Татарстана в использовании газомоторного топлива», — сказал Президент республики, добавив, что компания «Татнефть» заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества, здесь представлены ресурсы, есть огромный потенциал.

Также Рустам Минниханов поздравил жителей округа с 90-летием со дня образования Ненецкого АО. Он напомнил, что в следующем году Татарстан также будет праздновать юбилейную дату — 100-летие образования ТАССР — и пригласил представителей НАО посетить республику и привезти свои творческие художественные коллективы.

Кроме того, в рамках рабочей поездки Рустам Минниханов встретился с активом татаро-башкирского землячества в Ненецком округе.

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