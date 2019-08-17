Татар-информ

17 августа 2019, 11:54

Культура

Променад, плов и театр теней: в Свияжске прошла премьера спектакля Бекмамбетова «Ходжа Насреддин»

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Культура

Променад, плов и театр теней: в Свияжске прошла премьера спектакля Бекмамбетова «Ходжа Насреддин»

Фото: Владимир Васильев

В рамках театральной лаборатории «Свияжск АРТель» начались финальные показы эскизов спектаклей кинорежиссеров.

(Казань, 17 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Свияжске начались финальные показы постановок театральной лаборатории «Свияжск АРТель». Кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов представил эскиз спектакля-променада под названием «Ходжа Насреддин» с театром теней.

Бекмамбетов поставил спектакль об одном из самых известных персонажей фольклора Востока — Ходже Насреддине. Сценарий написал драматург Ильгиз Зайниев и на сегодняшний день это его первая пьеса на русском языке.

«Анна Викторова — режиссер петербургского театра кукол, и она помогала нам ставить театр теней. Мы семь дней ходили по берегу, и у нас в головах рождались идеи, которые нам удалось воплотить», — сказал режиссер Тимур Бекмамбетов.

«При составлении сценария было использовано около 30 оригинальных анекдотов или притч Ходжи Насреддина, что-то я использовал свое, а остальное артисты на ходу добавляли», — поделился драматург Ильгиз Зайниев.

Постановку показали на берегу острова после заката. Освещали площадку для спектакля лишь светом факелов. Ввиду того, что это спектакль-променад, зрители по ходу представления следовали за актерами по песчаному берегу.

«Хочется, чтобы больше аудитории это увидело и они зарядились так же, как мы сегодня. Ведь если снимут кино, в нем так не походишь по пляжу (у меня вся обувь в песке), если только не создадут такие фильмы, где мы будем находиться внутри процесса», — отметил один из зрителей.

Ходжу Насреддина сыграл артист театра им. Камала Эмиль Талипов, а роль его осла досталась актеру казанского ТЮЗа Ниязу Зиннатуллину.

«Я впервые работал в таком темпе — готовились к спектаклю день и ночь. Мы очень долго работали с текстом и много вариантов проработали. Прогоны проводили только в темное время суток», — рассказал актер театра им. Камала Эмиль Талипов.

Еще одной особенностью представления стало угощение зрителей пловом во время антракта. 

«Плов для антракта спектакля предоставил ресторан „Пашмир“, который откликнулся на нашу просьбу», — сказала организатор театральной лаборатории.

 

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