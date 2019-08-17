В Минздраве предложили ограничить продажу чипсов на работе

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Министерство здравоохранения РФ предлагает работодателям ограничить продажу в офисах и на предприятиях продуктов с высоким содержанием соли и сахара, а именно газированных напитков и чипcoв, сообщает ТАСС.

«Соответствующие рекомендации приводятся в корпоративных модельных программах „Укрепление здоровья работающих“», — говорится в сообщении.

В ведомстве предлагают работодателям в столовых, кафе и автоматах вместо чипcов, крекеров, газировки и шоколадных батончиков продавать овощную соломку, йогурты с содержанием жира менее 2,5%, яблочные чипcы и зерновые батончики.

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