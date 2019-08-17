В России будет отозван 21 автомобиль Mercedes-Benz

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). В России будет отозван 21 автомобиль марки Mercedes-Benz (Marco Polo), сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, которые были произведены в период с января 2017 года по июнь 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что при определенных гидротермических условиях в сочетании с матрасом определенного периода производства может возникнуть коррозия металлических элементов под матрасом спального места», — говорится в сообщении.

Транспортные средства проверят на наличие ржавчины и при необходимости заменят поврежденные элементы.

Все ремонтные работы проведут бесплатно для владельцев.

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