В России будет отозван 21 автомобиль Mercedes-Benz

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). В России будет отозван 21 автомобиль марки Mercedes-Benz (Marco Polo), сообщает Росстандарт.
Отзыву подлежат автомобили, которые были произведены в период с января 2017 года по июнь 2018 года.
«Причиной отзыва транспортных средств является то, что при определенных гидротермических условиях в сочетании с матрасом определенного периода производства может возникнуть коррозия металлических элементов под матрасом спального места», — говорится в сообщении.
Транспортные средства проверят на наличие ржавчины и при необходимости заменят поврежденные элементы.
Все ремонтные работы проведут бесплатно для владельцев.