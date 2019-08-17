Баскетболисты УНИКСа сыграли с буинскими спортсменами в рамках «Марафона здоровья»

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). В Буинске прошел очередной этап проекта «Марафон здоровья». В спортивном празднике на центральном стадионе имени Трусенева приняли участие воспитанники спортшкол, тренеры и все любители спорта, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Главным событием стал товарищеский турнир по баскетболу. Гости праздника — баскетболисты клуба УНИКС-2 и их тренер Андрей Кибенко — провели несколько матчей с местными спортсменами и воспитанниками спортшкол.

На стадионе также прошли соревнования по мини-футболу, армрестлингу, поднятию гири и перетягиванию каната. Кроме того, гостей ждала и развлекательная программа — с грузовиком «КАМАЗ», 3D-фотозоной, аниматорами и выступлениями творческих коллективов.

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