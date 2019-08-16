На открытии и закрытии WorldSkills от «Козьей Слободы» будут курсировать бесплатные шаттлы

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). В Казани в дни открытия и закрытия мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 от станции метро «Козья Слобода» до стадиона «Казань Арена» по улице Чистопольская организуют движение 24 автобусов-шаттлов с бесплатным проездом.

Кроме того, в дни проведения чемпионата движение шаттлов до «Казань Экспо» организуют от станции метро «Дубравная», от торговых центров «Леруа Мерлен», МЕГА, ГТРК «Корстон», театра им. Г. Камала и Горкинско-Ометьевского леса. Для удобства гостей чемпионата по всему кузову автобусов нанесена символика WorldSkills.

Информация о маршрутах общественного транспорта с указанием режима работы, количестве подвижного состава и интервалах движений размещена на сайте kazantransport.ru и в приложении «Яндекс.Транспорт».

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