Детям с ОВЗ в Кукморе подарили папки со школьными принадлежностями

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). В Кукморе 13 детям с ограниченными возможностями здоровья подарили папки со школьными принадлежностями к новому учебному году. Вручение прошло в реабилитационном центре «Милосердие», пишет «Трудовая слава».

В центре для детей устроили концерт и игры, их развлекали персонажи мультфильмов.

Будущих первоклассников поздравили начальник районного отдела социальной защиты Светлана Замалиева и директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Роза Фазлеева, они пожелали ребятам здоровья и хороших оценок.

Дети в ответ пообещали хорошо учиться. Школьные папки вручат еще 9 будущим школьникам.

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