Подростковый клуб в ЖК «Салават Купере» занялся поиском талантов

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Находящийся в казанском жилом комплексе «Салават Купере» подростковый клуб «Импульс» начал реализовывать новый проект «Поделись талантом по-соседски». Об этом сообщает пресс-служба Кировского и Московского районов столицы Татарстана.

«В рамках проекта любой желающий сможет провести мастер-класс по какому-либо направлению и поделиться своими навыками с другими», – отмечают авторы идеи.

Речь может идти о рукоделии, кулинарных секретах, танцевальных умениях и прочих занятиях, поясняют организаторы.

Мероприятия будут проходить каждую субботу в подростковом клубе «Импульс» по адресу: ул. Айрата Арсланова, д. 11.

Заявки желающих стать участниками проекта принимаются в Instagram-директ подросткового клуба @pk_impulse_salavat_kzn. Подробности можно узнать по телефону: 8 (958) 625-38-12.

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