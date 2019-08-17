Менделеевцы «прошагали» свой город и отметили на онлайн-карте новые достопримечательности

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Редакция газеты «Менделеевские новости» и Краеведческий музей города провели второй этап туристического проекта «Прошагай Менделеевск», сообщает ИЦ «Менделеевск».

В проекте участвовали работники химзавода имени Карпова, школьники, молодежь, ветераны, представители ТОСов и активные горожане. Со смартфонами команды прошли по трем маршрутам — «Историческому», «Молодежному» и «Героическому», отметив на онлайн-карте ранее не указанные достопримечательности.

Участники фотографировали лучшие места города и выполняли задания на знание культуры и истории края.

«Мне 79 лет, и я с гордостью и радостью “прошагала” свой маршрут. Менделеевск богат различными интересными и историческими местами, но далеко не все знают о них. Наша миссия — всем напомнить и рассказать о них», — рассказала участница проекта Любовь Волкова.

Всем участникам вручили дипломы и магнитики с видами города.

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