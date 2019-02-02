Татарстан планирует законодательно закрепить особое отношение к памятникам ЮНЕСКО

(Казань, 17 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Татарстан планирует законодательно закрепить особое отношение к объектам культурного наследия республики, включенным в список ЮНЕСКО. Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» заявила заместитель председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова.

«Я по-настоящему счастлива, потому что на последней сессии пятого созыва [Госсовета РТ] в первом чтении принято изменение в наше законодательство, закрепляющее особое отношение к памятникам, включенным в ЮНЕСКО. Это и ежегодный мониторинг, и конкретные ежегодные средства на консервацию памятников», — сообщила Ларионова.

В Татарстане три объекта, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО: Болгар, Свияжск и Казанский Кремль. По ее словам, есть уверенность, что они будут иметь особую системную поддержку, потому что это памятники, имеющие всемирную универсальную ценность.

«Я думаю, что на первой же сессии Госсовета РТ VI созыва этот закон будет принят. Он даст основание быть уверенными в том, что наши памятники не утратят свое значение, будут иметь целевое финансирование и мощную государственную защиту», — подчеркнула она.

Полную версию интервью читайте на портале «События». Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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