Ларионова: Татарстан дал хороший сигнал всей России к возрождению культурного наследия

(Казань, 17 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Деятельность татарстанского фонда «Возрождение» послужила стимулом для воссоздания объектов культурного наследия по всей России. Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» заявила заместитель председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова.

«Своей деятельностью мы дали хороший сигнал республике к возрождению культурного наследия. Об этом Минтимер Шарипович [Шаймиев, первый Президент РТ, Госсоветник РТ] сказал еще в 2010 году. Сегодня в Татарстане очень многое делается в этом направлении. Поменялось состояние культурных и исторических памятников, качество содержания музейных экспозиций, поменялось отношение к своему наследию», — отметила Ларионова.

По ее словам, до включения Болгара в список объектов ЮНЕСКО в России семь лет не было ни одного объекта, претендующего на этот статус.

«В 2014 — 2017 годах нам удалось включить Болгар и Свияжск в престижный список ЮНЕСКО, в который входят 29 российских памятников. Только в этом году появился еще и Псков. Это все произошло, потому что мы дали сигнал — мы „заразили“ этой полезной и важной работой всю Россию», — подчеркнула она.

Также неслучайно, что министр культуры РФ Владимир Мединский провел в Татарстане специальный семинар-совещание с регионами, которые имеют богатое культурное наследие, добавила зампредседателя Госсовета РТ.

Полную версию интервью читайте на портале «События». Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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