Первый полилингвальный комплекс в Татарстане заработает в следующем учебном году

(Казань, 17 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Первый полилингвальный комплекс в Татарстане начнет работу с 1 сентября 2020 учебного года. Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» рассказала заместитель председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова.

«Первый комплекс у нас заработает уже к 1 сентября следующего учебного года, 2020/2021 годы. Я думаю, что к этому времени у нас будут и учебники, и программа», — отметила Ларионова.

На данный момент ведется совместная подготовка кадров с Казанским (Приволжским) федеральным университетом, где в этих целях утверждена отдельная программа.

По ее словам, за основу полилингвального комплекса будет взята казанская школа № 165 с углубленным изучением английского языка.

«Эта школа уже несколько лет занимается вопросами полилингвального образования, где уроки географии или биологии в старших классах проходят на английском языке, ребята читают в подлиннике Шекспира. Здесь нет проблем с изучением татарского и других языков. Коллектив школы готов к тому, чтобы перенести имеющийся опыт на формирующийся комплекс. Они знают, какими путями идти и как избежать ошибок», — подчеркнула зампредседателя Госсовета РТ.

В полилингвальном комплексе обучение будет идти на трех языках — английском, татарском и русском. Кроме того, в состав комплексов помимо школ войдут детские сады и центры дополнительного образования. Причем отходить от федеральных государственных стандартов не планируется, уточнила Ларионова.

Полную версию интервью читайте на портале «События». Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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