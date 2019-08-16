Татар-информ

16 августа 2019, 23:27

Культура

ГАЗ-М1 и полиэтилен: В Свияжске состоялся эскиз спектакля «Паук»

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Культура

ГАЗ-М1 и полиэтилен: В Свияжске состоялся эскиз спектакля «Паук»

Кинорежиссер Игорь Волошин представил первый эскиз спектакля шестой театральной лаборатории «Свияжск-АРТель».

(Свияжск, 16 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Сегодня в Свияжске кинорежиссер Игорь Волошин представил свой эскиз спектакля «Паук» с историями про индейцев, полиэтиленом и машиной ГАЗ-М1.

Эскиз повествует о 40-х годах, когда начинается очередная волна репрессий. Актриса кино Ольга попадает в одиночную камеру на Лубянке, где ее пытают. В камере она разговаривает с пауком, который становится ее единственным другом и собеседником. По стенам двора была развешена полиэтиленовая пленка, которую «паук» использовал вместо паутины.

«Я читал разные мемуары, и мне было интересно, что происходит с человеком, который долго сидит один. Таким образом получился киносценарий, который, я надеюсь, мы это осенью снимем. Я люблю театр, с театра начинал, поэтому с радостью окунулся в эту стихию», — рассказал кинорежиссер Игорь Волошин.

Показ спектакля прошел во дворе Свияжского музея, где раньше было отделение исправительно-трудовой колонии.

Главные роли в спектакле исполнили Павел Густов и Елена Калаганова.

«С кинорежиссером работалось нормально. Был не самый напряженный вариант работы, все срослось с ощущением режиссера, что все должно проходить легко, не было явных мук творчества», — отметил Павел Густов.

«Мне было интересно следить за автомобилем, который делал простые вещи, заезжал и выезжал со двора, но он красив и в нем есть нуар эстетика. В этом смысле автомобиль [ГАЗ-М1] и костюмы заставили думать, что на сцене происходит нуар-комикс», — отметила одна из зрительниц.

Режиссер Игорь Волошин является создателем фильмов «Нирвана» и соавтором сериалов «Физрук» и «Ольга».

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