Заявки на всероссийский конкурс муниципальных стратегий принимаются до 25 августа

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). До 25 августа принимаются заявки на участие в VI конкурсе муниципальных стратегий РФ, который организован в рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Конкурс проводится для стимулирования стратегического планирования, внедрения инноваций и эффективных решений социально-экономических задач на муниципальном уровне», — говорится в сообщении.

Заявки от муниципалитетов принимаются в следующих номинациях: «Лучшая стратегия сельского муниципального района 2019» и «Лучшая стратегия сельского поселения 2019».

Подать заявку можно на сайте.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что стартовал всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности».

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