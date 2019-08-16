В Казани внедорожник вылетел на тротуар и сбил 5-летнюю девочку, которая шла возле мамы

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). В Казани внедорожник вылетел на тротуар и сбил 5-летнюю девочку на самокате, которая ехала возле мамы с коляской. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

«Сегодня днем в казанском поселке Юдино 46-летний водитель внедорожника, по предварительным данным, не справился с управлением, вылетел на тротуар, где совершил наезд на 5-летнюю девочку, которая ехала на самокате возле мамы с коляской. После наезда на маленького пешехода, автомобиль врезался в дерево», – уточнили в Муниципальной службе ДПС Казани.

Малышку с переломом бедра и черепно-мозговой травмой на карете скорой помощи доставили в ДРКБ. Как сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник, ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Известно, что мужчина за рулем внедорожника был трезв.



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