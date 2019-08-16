Рустам Минниханов прибыл в Нарьян-Мар с рабочей поездкой

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В состав делегации Татарстана вошли также глава Минпромторга РТ Альберт Каримов, заместитель гендиректора ПАО «Татнефть» — главный геолог Раис Хисамов и другие.

В Нарьян-Маре Рустам Минниханов встретится с губернатором округа Александром Цыбульским. В рамках встречи будет подписано соглашение между Татарстаном и Ненецким автономным округом.

Проект соглашения был принят вчера на заседании местной администрации, документ охватывает почти все сферы деятельности региональных властей. «Эти соглашения открывают возможность для расширения нашего сотрудничества с регионами во многих сферах и, полагаем, что вслед за подписанием появятся различные дополнительные программы и в образовательной области, и в культурной, и в экономической отраслях», — отметил вице-губернатор НАО Юрий Бездудный.

Президент Татарстана также посетит в Нарьян-Маре дом культуры «Арктика», где ознакомится с этнографической экспозицией округа.

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