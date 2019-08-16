Рустам Минниханов: «Без комплексной застройки квадратные метры будут плохо продаваться»

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Без комплексной застройки территорий жилье будет сложно продать. Об этом заявил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в Казанском Кремле на совещании с участием вице-премьера России Виталия Мутко по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе.

«Если не будет комплексной застройки, то квадратные метры будут плохо продаваться. Жителям важно, когда рядом с домом есть детский сад, школа, создано общественное пространство, хорошая транспортная инфраструктура», – сказал Рустам Минниханов.

По словам Президента РТ, необходимо решить две основные задачи, чтобы стимулировать спрос на рынке жилья. «Мы можем построить сколько угодно жилья, но есть два важных фактора. Первое – ипотека должна быть доступна, сегодня она дороговата. Сейчас некие шаги по снижению идут, но незначительные. Ведь ипотекой хотят воспользоваться люди, которые действительно нуждаются в жилье, а не для того, чтобы свою недвижимость потом кому-то отдавать в аренду», – сказал он.

Рустам Минниханов добавил, что ипотечное кредитование при нынешних параметрах не очень конкурентно. «Нам надо сделать все, чтобы повысить спрос», – заметил он.

Президент РТ подчеркнул, что также необходимо решать комплексные задачи. «То есть микрорайоны должны строиться по новым стандартам. В республике реализовано несколько проектов в строительной сфере, поэтому несложно рассчитать, сколько средств потребуется на школы, детсады, транспортную инфраструктуру», – заключил он.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко согласился с необходимостью снижения ставок по ипотеке для повышения спроса на жилье. «Надеюсь, что будет услышан сигнал Президента о снижении ставки ипотеки. Думаю, что Правительству с Центробанком еще предстоит рассмотреть этот вопрос», – заявил он.

В Татарстане за девять лет построен 21 млн 258 тыс. кв. метров жилья. До 2024 года в республике должны построить еще почти 18 млн кв. метров жилья.

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