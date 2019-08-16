Дети из лагеря «Солнечный» прошли «Квест по-камазовски» и собрали модель грузовика из Lego

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Для детей, отдыхающих в оздоровительном лагере «Солнечный» комплекса «Саулык» провели профориентационную программу «День КАМАЗа», сообщает пресс-служба автогиганта.

Представители заводов и Корпоративного университета провели для ребят ряд мероприятий. Сперва детям показали презентационный фильм о КАМАЗе и наградили победителей конкурсов рисунков, плакатов и макетов моделей грузовиков. Затем на специальных площадках ребят ждали конкурсы и задания — некоторые из них имитировали производственные процессы.

Детей научили отливать свечи из воска, красить макеты грузовиков краской из баллонов и соблюдать технику безопасности. Их также ждали игра-авторалли и игра «Собери КАМАЗ» из конструктора Lego. Кроме того, для ребят провели «Квест по-камазовски» и конкурс, где из бумаги и скотча нужно было сделать навесной мост.

«День КАМАЗа» в школах Набережных Челнов проводят с 2016 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.