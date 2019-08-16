Татар-информ

16 августа 2019, 19:37

Происшествия

Трубовоз лишился колеса после столкновения с малолитражкой «Дэу» в Альметьевском районе РТ

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Происшествия

Трубовоз лишился колеса после столкновения с малолитражкой «Дэу» в Альметьевском районе РТ

Фото: очевидцы

Авария произошла сегодня около пяти часов вечера на автодороге Альметьевск – Муслюмово у поворота к детскому лагерю «Орленок».

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). У трубовоза «Татра» вырвало колесо после столкновения с малолитражкой «Дэу» в Альметьевском районе РТ. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали очевидцы аварии.

«Сегодня около пяти часов вечера на автодороге Альметьевск – Муслюмово рядом с поворотом на ДОЛ "Орленок" столкнулись легковушка "Дэу Матиз" и трубовоз "Татра". От удара у большегруза оторвало одно колесо», – сообщили агентству свидетели ДТП.

Несмотря на серьезные повреждения автомобилей (у легковушки искорежена передняя часть кузова), в результате аварии никто не пострадал.


 

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