Трубовоз лишился колеса после столкновения с малолитражкой «Дэу» в Альметьевском районе РТ

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). У трубовоза «Татра» вырвало колесо после столкновения с малолитражкой «Дэу» в Альметьевском районе РТ. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали очевидцы аварии.

«Сегодня около пяти часов вечера на автодороге Альметьевск – Муслюмово рядом с поворотом на ДОЛ "Орленок" столкнулись легковушка "Дэу Матиз" и трубовоз "Татра". От удара у большегруза оторвало одно колесо», – сообщили агентству свидетели ДТП.

Несмотря на серьезные повреждения автомобилей (у легковушки искорежена передняя часть кузова), в результате аварии никто не пострадал.





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