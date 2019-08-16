Поздравление с МКС и более 20 наград: в Казани отметили 60-летие татарстанского телевидения

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани в ЦКС «Московский» прошло торжественное мероприятие в честь ФГУП «ГТРК “Татарстан”», посвященное 60-летию татарстанского телевидения, с награждениями более 20 сотрудников и поздравлениями с Международной космической станции.

«Приветствую коллектив государственной телерадиокомпании “Татарстан” с Международной космической станции. Поздравляю коллектив с 60-летием и желаю дальнейших успехов и новых творческих достижений», — сказал космонавт Алексей Овчинин.

Зрителям и гостям мероприятия показали видеохронику казанского телевидения, которая запечатлела рост промышленности, нефтяной отрасли и аграрного сектора и всех сторон жизни РТ.

«Сегодня наградят более 20 сотрудников телекомпании. Мы, как продолжатели казанской студии телевидения, проводим мероприятие для наших зрителей и тех, кто стоял у истоков телевидения. Для нас мероприятие — это возможность пообщаться с нашими ветеранами и возможность рассказать зрителям, как это было раньше», — отметила шеф-редактор «Вести Татарстан» Ольга Дегтяренко.

Награду «Заслуженный работник печати и СМИ РТ» получила заместитель службы информационных программ Лидия Булычева. Благодарность Президента РТ объявлена коллективу филиалов ФГУП «ГТРК “Татарстан”». Также благодарность объявили начальнику производственно-технического отдела Александру Гаранину, заместителю директора Дмитрию Второву, продюсеру Лилии Ждановой, заместителю службы информационных программ Диане Василовой, телеоператору Тагиру Хасанову, редактору Гульнаре Нафиковой, начальнику коммерческого отдела Венере Рамкуловой.

«Общий стаж моей работы на канале “Татарстан” составляет 40 лет. Самой запоминающейся для меня была передача “Вечерний Татарстан”. Сейчас по телевизору смотрю в основном новости и погоду», — поделился инженер по обслуживанию телевизионной техники Ильгиз Гиззатулин.

«Сегодня я получила радость, встретив своих коллег. Я 33 года работала с киноматериалом, и телевидение тогда было одно на всю республику», — сказала монтажер Фания Кудрявцева.

«Я начал работать в 1963 году. Я был редактором, готовил передачи для эфира. Тогда нам, то есть редакторам и журналистам, не разрешалось вести передачи, мы их только готовили, а вели их дикторы. Мы охватывали все направления молодежной жизни — колхозную и творческую молодежь, студенчество. Нам нужно было готовить передачи по полчаса еженедельно», — поделился редактор Ильдус Сирматов.

«Я работал редактором сначала детских передач, потом музыкальных и народного творчества. Работал на телевидении с 1974 года. Мне запомнилась работа над передачей для самых маленьких “Алюки—балюки”, потом “Играй гармонь” на татарском языке. В свое время мы были первопроходцами, потому что не было тогда ни одного факультета, где бы обучали телевизионному мастерству», — рассказал редактор Риман Гилемханов.

На празднике выступили танцевальный коллектив «Гольфстрим» в национальных татарских костюмах, народный артист РТ Ильсур Сафин, ансамбль «Реннесанс» с композицией «Сансара», трио «Ямле» и Рамиль и Рамиля Хайрутдиновы.

«Искренне рад поздравить авторский коллектив и всех сотрудников филиала ГТРК ”Татарстан” по случаю знаменательной даты — 60-летия республиканского телевидения. Выражаю признательность вам и всем вашим коллегам за многогранную информационную и просветительскую деятельность», — зачитал поздравление от Президента РТ руководитель аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров.

Награды и почетные грамоты вручили также инженерам, гримерам и водителям ФГУП «ГТРК “Татарстан”».

«ГТРК “Татарстан” занимает достойное место среди 94 компаний от Камчатки до Калининграда. Я уверен, что сегодня ГТРК “Татарстан” находится в поиске новых творческих форм и развитии», — сказал генеральный директор и руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.