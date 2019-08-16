Аферисты обманули жительницу Альметьевска, пообещав компенсацию за БАДЫ при условии оплаты налога

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Аферисты обманули 54-летнюю жительницу Альметьевска, пообещав компенсацию за БАДЫ при условии оплаты налога. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В дежурную часть ОМВД России по Альметьевскому району с заявлением по факту мошенничества обратилась 54-летняя местная жительница. Со слов заявительницы, в период с 22 июля по 15 августа ей на домашний телефон звонили неизвестные и сообщили, что ей полагаются компенсационные выплаты за ранее приобретенные БАДы, но для этого необходимо оплатить налог», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Не желая упускать выгоду, доверчивая женщина перевела аферистам более 172 тыс. рублей. Выплаты за препараты она не получила, и телефоны преступников были отключены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, что абонентские номера злоумышленников зарегистрированы в Москве.



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