Татар-информ

16 августа 2019, 19:56

Общество

Медаль, памятный знак, марка и монета: что выпустят к 100-летию ТАССР в Татарстане

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Общество

Медаль, памятный знак, марка и монета: что выпустят к 100-летию ТАССР в Татарстане

Фото: tatarstan.ru

В Казани обсудили ход подготовки к 100-летию образования Республики Татарстан.

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). К 100-летию ТАССР в Татарстане появятся новые награды для жителей республики. Кроме того, будут изданы праздничные почтовые марки, конверты и монеты. Об этом сообщил сегодня заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Татарстан.

«Разработан логотип и стиль празднования 100-летия Татарстана. Муниципальными районами и городскими округами при оформлении мероприятий общественных пространств бренд 100-летия активно применяется. Сейчас ведётся работа по выпуску юбилейной медали, посвящённой 100-летию Татарстана. Президентом РТ согласован статус медали как государственной награды РТ. Разработан проект указа Президента РТ об учреждении медали “100 лет образования ТАССР”», — сообщил он.

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Медалью будут награждаться граждане, внёсшие значительный вклад в развитие государственности Татарстана, укрепление его социально-экономического потенциала, межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение и приумножение культурного и духовного наследия, имеющие заслуги в профессиональной и общественной деятельности.

«Кроме того, подготовлено положение об учреждении памятного знака “100 лет образования ТАССР ” для награждения им граждан республики в рамках юбилейных республиканских и муниципальных мероприятий. Центробанком РФ поддержано предложение о выпуске монеты из драгоценных металлов, посвящённой предстоящему юбилею», — сказал спикер.

Почта России выпустит художественный маркированный конверт и изготовит специальный почтовый штемпель, посвящённый 100-летию Татарстана. В мае 2020 года запланирована торжественная акция специального гашения почтовой марки, посвящённой юбилею. Сейчас в республике начаты работы по строительству второй линии метрополитена, одна из станций которой получит название «100-летие ТАССР».

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