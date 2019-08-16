«Сохранять и развивать лучшие традиции»: Рустам Минниханов поздравил старейшую телестудию РТ

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Казанская студия телевидения, с которой начинается отсчет развития всей татарстанской отрасли телевещания, вырастила целую плеяду известных журналистов, операторов и режиссеров. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем поздравлении работникам телеканала.

Текст поздравления от имени первого лица республики зачитал Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров. «В 1959 году, когда созданный постановлением Совета Министров ТАССР Большой казанский телецентр начал свою работу, его сигнал принимала только столица. Сегодня оперативную и объективную информацию, подготовленную коллективом ГТРК “Татарстан”, ежедневно с нетерпением ожидает миллионная аудитория жителей нашей республики. С Казанской студии телевидения начинается отсчет всей татарстанской отрасли телевещания. За эти годы вы вырастили целую плеяду известных мастеров – журналистов, операторов, режиссеров», – зачитал Асгат Сафаров текст поздравления Президента РТ.

В своем обращении к работникам телекомпании руководитель республики напомнил, что условия, в которых происходило становление телеканала, не были безоблачными. Сыграли свою роль политические и финансовые факторы. «Тем интереснее наблюдать за профессиональным ростом вашего коллектива и изменениями информационного продукта, который вы готовите. Не спроста ГТРК “Татарстан”, с 2005 года входящая в состав “Всероссийской государственной телерадиовещательной компании”, считается одним из лучших ее филиалов», – подчеркивается в поздравлении Президента РТ.

С открытием Казанской телестудии в здании на улице Шамиля Усманова в Татарстане, по сути, была открыта новая эпоха сферы информационных и телекоммуникационных технологий. Сегодня ГТРК «Татарстан» – это ведущая медийная компания республики, имеющая современный комплекс телерадиовещания и обладающая мощным потенциалом. В ней трудятся около 200 сотрудников, которые готовят и выпускают телевизионные и радиопрограммы в разных жанрах, направлениях и формах на каналах «Россия-1», «Россия-24» и «Радио России».

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