Руслан Шаймухаметов и Гульнара Сергеева стали членами ЦИК РТ

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Член комиссии Общественной палаты РТ по правовым вопросам, общественному контролю, общественной экспертизе, и. о. руководителя Палаты имущественных и земельных отношений в Тукаевском районе Руслан Шаймухаметов и исполнительный сопредседатель АНО «Центр общественных процедур “Бизнес против коррупции”» Гульнара Сергеева стали новыми членами ЦИК РТ. Соответствующий указ подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Постановляю назначить членами Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Сергееву Гульнару Ильдусовну, Шаймухаметова Руслана Мунировича», — говорится в тексте указа.

Документ вступил в силу со дня его подписания — 14 августа.

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